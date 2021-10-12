مدارس بني سويف تبدأ العمل بنظام الفترتين لتقليل الكثافات

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إجراءات تقسيم اليوم الدراسي داخل المدارس إلى فترتين صباحية ومسائية، لتقليل الكثافات في المدارس على مستوي المحافظة ولمجابهة تداعيات فيروس كورونا، على أن يتم تقسيم الفترتين.

ومن المقرر أن تبدأ مدارس بني سويف الإبتدائية والإعدادية تنفيذ القرار الذي أصدره الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ابتداء من السبت القادم الموافق 16 أكتوبر، على أن تكون الفترة الصباحية لتلاميذ الصف الأول والثاني والثالث والرابع بالمدارس الإبتدائية، والفترة المسائية للصفين الخامس والسادس.

الفترة الصباحية للصفين الأول والثالث الإعدادي والمسائية للثاني الإعدادي

وفي المدارس الإعدادية يبدأ طلاب الصف الأول والثالث الإعدادي في الفترة الصباحية، على أن يكون طلاب الصف الثاني الإعدادي بالفترة المسائية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، تنفيذ القرارات الصادرة، مع مراعاة التفاوت في مواعيد الفسحة بالمراحل المختلفة وعدم حدوث تكدس أثناء الفسحة والإنصراف واستغلال جميع الفراغات الموجودة داخل المدرسة، موجها بتشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء خروجهم من المدرسة.

كما تدرس مديرية التربية والتعليم في بني سويف، حاليا، إمكانية تنفيذ القرار داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين مسبقًا والتي تعاني من ارتفاع الكثافات أيضا، في ظل وجود أعمال صيانة وإحلال وتجديد داخل المباني الخاصة بها، ما تسبب في زيادة الكثافة داخل الفصول.