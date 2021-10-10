حياة كريمة تفتتح صرحا تعليميا في بني سويف: مجمع يضم 33 فصلا ومدرسة فنية

في إطار المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري "حياة كريمة"، شهدت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد، افتتاح المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف وذلك بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ووفد من مؤسسة حياة كريمة ، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

المجمع التعليمي بقرية الرياض صرحا تعليميا متكامل

ويعد المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف صرحاً تعليمياً متكامل يضم مدرسة تعليم اساسى بها ٣٣ فصل يخدم ١٣٧٠ طالب وطالبة، و مدرسة للتعليم الفنى بها ١٢ فصل يتسع لقرابة ٥٠٠ طالب وطالبة، وتصل كثافات الفصول بها لحوالى ٣٥ طالب فى الفصل الواحد، كما يلحق بالمجمع التعليمي ايضاً مبنى الورش والذي يضم ست ورش في مختلف التخصصات من بينها تخصصات غير مسبوقة بالمحافظة من قبل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ٢١ مليون جنية، و

الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر

والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتنفيذ هذا المشروع خلال ستة أشهر فقط، حيث بدأ العمل به في ٣٠ مارس ٢٠٢١، وتم الانتهاء منه في بداية شهر أكتوبر الجاري ليدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

تسعي "حياة كريمة" لإحداث طفرة تعليمية في قرى الريف المصري

وقالت مؤسسة حياة كريمة في بيان اليوم، إنه يأتي ذلك إيماناً بأهمية التعليم في تكوين المواطن المصري وحقه في تلقي خدمات تعليمية لائقة، حيث يسعي المشروع القومي "حياة كريمة" لإحداث طفرة تعليمية في قرى الريف المصري، سعياً لإنهاء أزمة كثافة الفصول التي يواجهها طلاب القرى، إلى جانب توفير كافة احتياجات العملية التعليمية والتي تساعد بدورها الطلاب على الفهم وسهولة التلقي، ويتزامن ذلك مع استقبال الطلاب لعام دراسي جديد في مدارس جديدة مجهزة ومؤهلة للعملية التعليمية.