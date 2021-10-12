اجتماع موسع لبحث أزمة مراكز الصيانة العشوائية اليوم

يعقد اليوم جهازا حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية، مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا موسعا من أجل القضاء على مراكز الصيانة العشوائية، التي شهدت انتشارا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وتستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين ظهر اليوم الاجتتماع بحضور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بجانب ممثلين من القطاع الخاص، أبرزهم حسن مبروك رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، وميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة الكترولوكس مصر، لبحث مواجهة تلك المراكز، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع دراسة المبادرات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة.

شكاوى من مراكز مجهولة تنفذ عمليات احتيال

وخلال الفترة الماضية عقدت غرفة الصناعات الهندسية اجتماعات متعددة مع الجهات المعنية نتيجة تزايد الشكاوى من جانب المصانع الكبرى العاملة في إنتاج الأجهزة المنزلية، لارتفاع عدد حالات الاحتيال التي تتم عبر غطاء على عمليات صيانة وهمية تقوم بها مراكز مجهولة.

وكانت الغرفة كشفت على لسان رئيسها محمد المهندس، أن تلك المراكز تقوم بانتحال أسماء علامات تجارية كبرى ومعروفة من أجل خداع المواطنين، ورصدت الغرفة شكاوي متزايدة من عمليات سرقة الأجهزة من المنازل تحت دعاوي إصلاح الأجهزة في المصانع.

ويستهدف اجتماع اليوم وضع حل جذري للقضاء على تلك المنظومة، في ظل الضرر المتزايد الذي تسببت به للمستهلكين والمصانع على حد سواء، حيث تواجه المصانع أزمة نتيجة المراكز الوهمية، التي أضرت بسمعتها وعلامتها التجارية في السوق، وفقا للمهندس.

وتواصلت الغرفة في وقت سابق مع الهيئة الوطنية للإعلام، من أجل التدخل لوقف إعلانات مراكز الصيانة الوهمية التي يتم بثها عبر قنوات فضائية غير معروفة، لكنها تشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.