تحرك الرقابة الصناعية وحماية المستهلك ضد مراكز الصيانة العشوائية

تبدأ أجهزة الرقابة على الأسواق ممثلة في جهازي حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية، بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تحركات مكثفة من أجل القضاء على مراكز الصيانة العشوائية، التي شهدت انتشارا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع عدد حالات الاحتيال

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إن الغرفة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية بعد تزايد الشكاوى من جانب المصانع الكبرى العاملة في إنتاج الأجهزة المنزلية، نتيجة ارتفاع عدد حالات الاحتيال المبنية على عمليات صيانة وهمية تقوم بها مراكز مجهولة.

اجتماع جمعية رجال الأعمال

وتعقد جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا سيحضره أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبدالرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بجانب ممثلين من القطاع الخاص، أبرزهم حسن مبروك رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، وميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة الكترولوكس مصر، بغرض بحث كيفية مواجهة تلك المراكز، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع دراسة المبادرات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة.

انتحال أسماء علامات تجارية

ووفقا لرئيس غرفة الصناعات الهندسية فإن تلك المراكز تنتحل أسماء علامات تجارية كبرى ومعروفة من أجل خداع المواطنين، وكشف أن الغرفة رصدت في الفترة الأخيرة شكاوى متزايدة من عمليات سرقة الأجهزة من المنازل تحت دعاوى إصلاح الأجهزة في المصانع.

وأضاف: «الأمر لم يعد يقتصر على عمليات صيانة وهمية أو مراكز غير مؤهلة، بل أصبحنا نشهد الآن عمليات سرقة حقيقية للأجهزة تتم عبر أشخاص يدعون أنهم فنيون من المصانع الكبرى ويقومون باستلام الأجهزة من المنازل وأخذها من العملاء دون إعادتها مرة أخرى، ولا يمكن الوصول إليهم مرة أخرى بعد ذلك».

واعتبر المهندس هذه الظاهرة بمثابة أزمة كبرى للمصانع المعروفة، وللمستهلك على حد سواء.