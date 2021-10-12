كاريروكي يحيي حفلا في التجمع الخامس يوم 22 أكتوبر

يحيي فريق كاريوكي حفلاً غنائياً في التجمع الخامس، في يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، في هايد بارك بالتجمع الخامس، حيث يقدمون باقة من أغنياتهم المتميزة خلال الحفل.

كاريوكي يعلن عن حفلته في 22 أكتوبرعن طريق «فيسبوك»

وأعلن فريق كاريوكي، عن طريقة حجز تذاكر حفلتهم التي ستقام في 22 أكتوبر، من خلال صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، كما قاموا بالترويج عن حفلتهم أيضاً عبر حسابهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

كاريوكي أحيى حفلاً في الساحل

كما نشر فريق كاريوكي، عدة صور من حفلتهم السابقة في الساحل، وذلك عبر حسابهم الخاص على موقع «الانستجرام»، والتي تم تقديمها في شهر سبتمبر الماضي من العام نفسه.

كاريوكي يحيي حفلاً على خشبة مسرح المحكى بالقلعة

ويذكر أن فريق كاريوكي، قد أحيى حفلاً غنائياً مؤخراً وذلك على خشبة مسرح المحكى بالقلعة، وتفاعل الجمهور مع أغنيات أمير عيد، خاصةً بعد غنائه للعديد من الأغنيات المعروفة له، مثل: «يا أبيض يا أسود»، و«ساموراي»، و«أثبت مكانك»، و«الباقي لبان»، وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.

فريق كاريوكي

يعد فريق كاريوكي من أشهر الفرق الغنائية في مصر، والتي بدأت بشكل رسمي في عام 2003، وهي الآن مكونة من خمسة أفراد، وهم: أمير عيد، وشريف هواري، وتامر هاشم، وآدم الألفي، وشريف مصطفى، واستطاعت هذه الفرقة أن تحقق نجاحاً باهراً بعد ثورة 25 يناير، خاصةً بعد إطلاقهم لأغنية «صوت الحرية»، الذي تم طرحها في عام 2011، من تأليف أمير عيد، حيث تفاعل معها العديد من متابعي الفرقة، وأحدثت ضجة كبيرة في بداية طرحها.

ألبومات فريق كاريوكي

أطلق فريق كاريوكي، منذ بدايته حتى الآن 7 ألبومات غنائية، بدأت من «مطلوب زعم» في عام 2011، لـ «أبناء البطة السودة»، والذي ضم 8 أغنيات، واستطاعت هذه الأغنيات أن تتصدر موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، منذ بداية طرحها عليه.