"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- أوركسترا أوبرا القاهرة تقدم مجموعة مختارة من المسرحيات الغنائية في معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

- عرض فيلم "المدينة" ضمن فعاليات سينما الفرن بمركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- حفل فرقة "ميديك بروجرسيف" روك ميتال على المسرح المكشوف الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهًا.

- حفل فريق كردان بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- حفل غنائي كلاكيت بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً،