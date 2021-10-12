وفاة 3 مهاجرين دهسا تحت عجلات قطار في فرنسا بينهم جزائريون

قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنَّ ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا دهساً تحت عجلات قطار بعدما صدمهم وهم ممددون على القضبان.

وفاة 3 مهاجرين وإصابة آخر دهسًا تحت عجلات قطار في فرنسا

وأوضحت المتحدثة أنَّ 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز جنوب غرب فرنسا، حوالي الساعة الخامسة صباحاً، عندما صدمهم قطار متجها إلى بوردو وفقا لقناة «العربية».

وأشارت إلى أن 3 لقوا حتفهم على الفور فيما أُصيب آخر بجروح خطيرة، كما ذكرت المتحدثة أنَّه لم يتضح سبب استلقاء المهاجرين الأربعة على القضبان.

المهاجرون الأربعة كانوا يستلقون على مسار القطار

ويحمل اثنان من المهاجرين الجنسية الجزائرية، بينما جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة وفقا لشبكة «العربية».

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، إنَّ القطار كان في رحلة تربط بين منتجع «هنداي» الواقع على الحدود الفرنسية - الإسبانية ومدينة بوردو.

الحادث وقع في الخامسة صباحًا

وأضافت أنَّ التصادم وقع في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، وأصيب 4 أشخاص كانوا على القضبان وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

من جهته، قال إينيكو الدانا دوات، رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لمكان الحادث، لقناة «بي. إف. إم» التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممراً للمهاجرين، منوها إلى أنَّه من النادر تواجد مهاجرين عند موقع الحادث.