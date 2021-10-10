حث وزير الداخلية الفرنسي اليوم، بريطانيا، على الوفاء بوعدها بتقديم عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، لمساعدة فرنسا في منع المهاجرين من محاولة عبور القنال الإنجليزي.

فرنسا: ضغوط الهجرة بدأت تعود بعد كورونا

أشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، خلال زيارته لميناء دنكيرك شمالي فرنسا، أمس، إلى أن ضغوط الهجرة بدأت تعود بعد كورونا، قائلا إن فرنسا كثفت بشكل كبير جهودها مؤخرا لوقفها وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

فرنسا تطلب 74 مليون دولار من بريطانيا لوقف تدفق المهاجرين

وأوضح أن السلطات البحرية الفرنسية تمكنت حاليا من إيقاف 75% من قوارب المهاجرين التي تسعى لعبور القنال، لكن يمكنها أن تصل إلى 100% إذا قدمت بريطانيا 54 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 74 مليون دولار، كانت قد وعدت بها في اجتماع مع نظيرته البريطانية في يوليو.

فرنسا تستهدف مضاعفة أعداد أفراد الشرطة على الشواطئ بعد الحصول على التمويل البريطلنى

ويهدف التمويل إلى المساعدة في مضاعفة عدد أفراد الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي للصحفيين «في الوقت الحالي لم يتم دفع يورو واحد، نطلب من البريطانيين الوفاء بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من أجلهم».

بريطانيا: سنحجب التمويل حال عدم بذل مزيد من الجهود الفرنسية لمنع قوراب تهريب البشر

ونوهت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى أنها قد تحجب التمويل إن لم تبذل فرنسا مزيدا من الجهود لمنع قوارب تهريب البشر من المغادرة.

وكثيرا ما استخدم المهاجرون من جميع أنحاء العالم شمال فرنسا كنقطة انطلاق للوصول إلى بريطانيا، إما عن طريق الاختباء في شاحنات أو في زوارق وقوارب صغيرة أخرى في رحلات ينظمها المهربون،وعملت الحكومتان البريطانية والفرنسية لسنوات على وقف الرحلات دون احراز نجاح كبير.