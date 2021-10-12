ضربات أمنية بالسعودية والأردن تسفر عن ضبط مواد مخدرة بكميات ضخمة

تمكنت المملكة العربية السعودية، والأردن، من توجيه ضربات أمنية ناجحة لتجار المخدرات، أسفرت عن ضبط شحنة كبيرة قبل تهريبها من الأردن لدول مجاورة، فيما تم ضبط شحنة كبيرة أخرى قبل دخولها السعودية.

ضبط «الكبتاجون» في الأردن

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي، إحباط محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار.

وقال السرطاوي: «وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، بواسطة إحدى مركبات الشحن إلى إحدى دول الجوار».

وأضاف أنه بجمع المعلومات حددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية، وجرى متابعة تحركها لحين ضبطها وسائقها، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه بتفتيش المركبة عُثر داخلها على مواسير بلاستيكية، أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة، وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب «الكبتاجون» المخدرة، قُدرت بنصف مليون حبة مخدرة.

وأشار إلى أنه بمتابعة التحقيق في القضية، جرى ضبط شخصين آخرين تورطا بالقضية، وما زال التحقيق جاريا.

ضبط «أمفيتامين» في السعودية

وأحبطت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص «الأمفيتامين» إلى المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين إلى المملكة، داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط (1,531,791) قرص «أمفيتامين» مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض.

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني بدولة الإمارات.