سقوط أمطار خفيفة على أبو سمبل بأسوان .. «تقلبات الخريف»

تعرضت المنطقة الشرقية لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، لأمطار خفيفة مساء اليوم، وصلت لمعبدي أبو سمبل، ورمسيس الثاني ونفرتاري، معلنة عن استعدادها لاستقبال أي طواريء خاصة بالطقس، نتيجة تقلبات الخريف التي أثرت على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تقع المدينة على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان.

مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية المتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف قرى ومدن مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

أهمية المتابعة الميدانية

لفت محافظ أسوان إلى أن أهمية هذه الجولات الميدانية .. وهي:

- تساهم فى زيادة نسب التنفيذ والجودة في الأعمال الجاري تنفيذها.

- ترصد مختلف المشكلات والعقبات أولاً بأول.

- تعمل على إيجاد الحلول السريعة لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال 665 مشروع بتكلفة إجمالية 13.6 مليار جنيه بمختلف قطاعات الخدمات والمرافق العامة.

اجتماع مع لجنة مجلس الوزراء

عقد المحافظ اجتماعًا مع لجنة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات المنفذة، ومنسقي مؤسسة «حياة كريمة»، إذ أشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة توافق الرؤية الإنسانية والإجتماعية للقيادة السياسية في إطلاق هذه المبادرة الرائدة مع تنفيذها على الأرض طبقًا للتراث المعماري الريفي في البناء لدى المواطنين في القرى، والمناطق النائية على أن يُراعى ذلك عند تنفيذ مشروع سكن كريم بناءً على هذه الثقافة.

حصر الحالات المستحقة

أوضح المحافظ أن الحصر الذى تم من خلال اللجنة وهي تضم كلاً من المحافظة، والتضامن الاجتماعى، ومؤسسة حياة كريمة، والمشاركة الشعبية من لجان التنمية المتكاملة بالقرى طبقًا لمعايير محددة أسفر عن وجود 12 ألفًا و737 مستحق لسكن كريم ، فضلاً عن بعض الحالات المستجدة في إطار المواقف العاجلة التي تحتاج إلى تدخلات.

جهود كبيرة لتنفيذ المشروعات

كشف أشرف عطية عن أن المحافظة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير قطع من الأراضي، وتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المستهدفة لحياة كريمة وذلك بإجمالى 344 قطعة أرض، وجاري تنفيذ مشروعات المبادرة عليها ومنها 31 مجمع خدمى، مؤكدًا على أن قطع الأراضى التي تم تخصيصها للمشروعات، منها ما هو تابع لأملاك الدولة أو بعض الجهات، وأن هُناك أيضًا قطع أراضي تم الحصول عليها كتبرعات من الأهالى للمشاركة في هذا المشروع القومي، بعد تأكدهم من مصداقية الدولة وتحقيقه لاحتياجاتهم ومطالبهم بشكل غير مسبوق من قبل.