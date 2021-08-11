إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق أبو سمبل

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق «أسوان - أبوسمبل» السياحي جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بالقرب من مصنع الأسمنت عند الكيلو 110، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخليي، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بالحادث، وعلى الفور تم التنسيق بين مرفق الإسعاف بأسوان والجهات المختصة، وتم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن المصابين الذين استقبلهم المستشفى بقسم الاستقبال والطوارئ، هم كل من: «عبد الله حسن عبد الله»، 30 سنة، و«عبده شحاتة زيدان»، 45 سنة، و«عبد الله جاد الرب عطا الله»، 62 سنة، و«إسلام عبد الفتاح جاد الرب»، 25 سنة، و«زينب توفيق عباس»، 50 سنة، و«سحر توفيق عباس»، 43 سنة، و«أحمد توفيق عباس»، 42 سنة، و«عماد حمدي عبد الحميد»، 24 سنة، و«ربيع عبد الحميد أحمد»، 35 سنة، و«وليد درويش حسين»، 45 سنة.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلى أن الطواقم الطبية بالمستشفى قدمت الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل، بإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

من جانب آخر، شهد طريق «إدفو - الكرابلة»، بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى إدفو العام، وتبين إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرور، لكتابة تقرير حول ظروف وملابسات الحادث.