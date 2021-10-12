الوزراء تنشر «إنفوجراف» في اليوم الدولي للحد من الكوارث والخسائر

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف حول التعاون الدولي في مواجهة مخاطر الكوارث، يتضمن جهود مصر في مواجهة الأزمات وتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من الخسائر، ويحتفل العالم في الثالث عشر من أكتوبر كل عام، باليوم الدولي للحد من الكوارث، منذ عام 1989 وحتى الآن؛ بهدف التوعية بكيفية اتخاذ إجراءات تحد من مخاطر التعرض للكوارث.

ويُشير«الإنفوجراف» إلى الخطوات التي اتخذها العالم، في هذا الصدد أبرزها: إطلاق إطار «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث «2015-2030»، بـ 7 أهداف لقياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والخسائر، وقد أصبح الهدف السادس موضوع هذا العام بعنوان «تعزيز التعاون الدولي بين الدول النامية لتنفيذ استراتيجياتهم الوطنية بحلول 2030».

التكلفة السنوية للكوارث على الاقتصاد العالمي

وأشار «الإنفوجراف» إلى أن التكلفة السنوية للكوارث على الاقتصاد العالمي تُقدر بنحو 520 مليون دولار أمريكي، وأن حجم خسائر الكوارث الطبيعية وصل إلى 40 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، فيما بلغ حجم خسائر الكوارث الناجمة عن البشر 2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.

وبذلت مصر جهودًا عديدة في مجال مواجهة الكوارث والأزمات، منها: رصد صندوق تحيا مصر مليار جنيهًا في مواجهة تداعيات السيول عام 2016، ثم طورت الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في 2017، لتطلق بعدها مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» في ٢٠٢٠، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا برعاية «صندوق تحيا مصر»، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا القطاع الحيوي محليًا وعالميًا.