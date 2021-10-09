نائبة «التنسيقية»: قافلة طبية شاملة للواحات برعاية مجلس الوزراء

أعلنت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق قافلة طبية مجانية لمدينة الواحات البحرية، كإحدى القرى الأكثر احتياجا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف محافظ الجيزة والنائبة غادة علي، وتنظيم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

القافلة الطبية الموسعة مدعمة بأكثر من 50 طبيبًا

وأوضحت الدكتورة غادة علي أن القافلة الطبية الموسعة لأهالي الواحات البحرية مدعمة بأكثر من 50 طبيبًا بشريًا وصيدليًا وفني تمريض في تخصصات مختلفة بالتعاون مع مستشفيات جامعة القاهرة والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانا.

وأشارت إلى أن قافلة الواحات الطبية تتضمن تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية على نفقة الدولة»، وذلك يومي الخميس والجمعة 14 و15 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا، بمركز ومدينة الواحات البحرية، موضحة أن القافلة مدعمة بكميات من الأدوية والأدوات الطبية سيجرى توزيعها بالمجان على المرضى، بالإضافة لإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة، على أن يجرى التسجيل للكشف بأولوية الحضور لدى صبري شاكر، رئيس مجلس المدينة.

القافلة تنطلق بناء على حرص «الوزراء» على توفير الدعم الطبي

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القافلة تنطلق بناء على حرص اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على توفير الدعم الطبي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وعلى توصيات وترشيحات نواب البرلمان بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحة أن توجيهات الرئيس السيسي دوما ترتكز حول توفير «حياة كريمة» لكل مواطن مصري كحق أصيل له في ظل الجمهورية الجديدة.