«البحوث الفلكية»: مصر يحدث فيها زلازل شبه يومية ولا يشعر بها المواطنون

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يتم رصد زلازال شبه يومية تحدث في مصر بأماكن مختلفة، وتقدم بها تقارير للجهات المعنية؛ وذلك للحد من المخاطر وتحسين البنية التحتية في المدن العمرانية الجديدة.

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الزلزال الذي شعر به المصريون، اليوم، حدث في جزيرة كريت اليونانية ويبعد عن مصر بمساحة 413 كيلومترا، موضحا أن عمقه كان 25 كيلومترا فقط، مبينا أن هذه المنطقة تشهد ظاهرة جيولوجية، ما يؤدي إلى حدوث زلزال شبه يومي تصل درجته إلى 4 ريختر ولكن عندما يزداد نشعر به.

خرائط الشدة تقيس شعور المواطنين

وأشار إلى أن ما يعرف بخرائط الشدة، والتي تقيس شعور المواطنين بالزلزال، مبينا أن نسبة كبيرة من سكان السواحل شعروا بالزلزال.

الرعد والبرق ليس لهما علاقة بزلزال اليوم

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن تزامن الزلزال اليوم مع نفس يوم زلزال 1992 مجرد صدفة، مؤكدا أن الرعد والبرق الذي حدث أمس الإثنين ليس له علاقة بالزلزال.

رصد زلازال شبه يومية في مصر

وأكد أنه يوجد توقعات طويلة الأجل لحدوث الزلزال لمدة 5 سنوات قادمة، وليس توقع يومي أو شهري كما يحدث في الأرصاد، مشيرا إلى أن التوقعات اليومية أو الشهرية تكون في الدول التي تحدث فيها الزلزال باستمرار مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا.