سعر الليرة التركية مقابل الدولار: انخفاضات قياسية غير مسبوقة

تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي منخفض، وكسر حاجز 9 ليرات مقابل الدولار الواحد، وذلك مع ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط على العملة التركية، بسبب قرار البنك المركزي التركي غير المتوقع خفض الفائدة الشهر الماضي.

واستمر تراجع الليرة أمام الدولار لتسجل أكثر من 9 ليرات لكل دولار، ويأتي ذلك عقب ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه جاذبية الأصول المالية الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين نتيجة المخاوف من التضخم العالمي.

تراجع الليرة مقابل الدولار 9.5%

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى تراجع قيمة الليرة بأكثر من 9.5 % خلال الشهر الماضي، وتسارع هذا الأمر بعد قرار البنك المركزي غير المتوقع خفض الفائدة يوم 23 سبتمبر الماضي، مما أثار المخاوف من أن يكون خفض الفائدة عقبة في طريق جهود السيطرة على التضخم.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار لم يكن مفاجأة

وجاء تراجع الليرة بعد وقت قليل من تصريحات محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، أمس، الاثنين، والتي قال فيها إن خفضا لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي لم يكن مفاجأة، وليس له علاقة تذكر بما نتج عن ذلك من موجة مبيعات في الليرة.

وفي إجابته عن أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قال كافجي أوغلو إن البنك المركزي لم يتهاون في واجباته عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%.. وأضاف قائلا: «يمكنني أن أقول بمنتهى الوضوح إننا لم ننفذ خفضا مفاجئا».

التضخم يسير في مسار مضطرب

وقال إن التضخم الذي يقترب من 20% بعد زيادات على مدار عام، يسير في مسار مضطرب وإن البنك المركزي سيأخذ المخاطر في الحسبان أثناء تقرير سياسته.

واعتبر محللون تيسير السياسة النقدية دليلا جديدا على تدخل سياسي من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو معارض قوي لأسعار الفائدة المرتفعة ودأب على المطالبة بتحفيز نقدي على الرغم من صعود حاد في الأسعار، وذلك حسبما نقلت موقع العين الإخباري.

وذكرت «رويترز» يوم الجمعة أن أردوغان استشاط غضبا لأن تيسير السياسة النقدية استغرق وقتا طويلا، وأنه يفقد الثقة بكافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه.