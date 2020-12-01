هبوط الليرة التركية مقابل الدولار بعد تدابير جديدة بشأن كورونا

هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 1% مقابل الدولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة تمتد لنهاية الأسبوع، وتدابير أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتراجعت العملة التركية إلى 7.91 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش "10:30 بتوقيت القاهرة".

واستقرت العملة التركية، أمس الاثنين، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد التركي.