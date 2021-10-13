«المالية» تقترض 32 مليار جنيه محليا بعد إصدار أذون خزانة أمس

نجحت وزارة المالية في جمع أكثر من 32 مليار جنيه أمس الثلاثاء، مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بعد أن فوضت البنك المركزي المصري في طرح أذون الخزانة نيابة عنها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

بيع أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 20.6 مليار جنيه

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على الإنترنت نجحت عمليات طروحات أذون الخزانة أمس أذ باع أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 20.6 مليار جنيه بينما جمع 3 مليارات مقابل إصدار أذون خزان أجل 182 يوما، في حين أصدر أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9.3 مليارات جنيه وأخيراً جمع نحو 300 مليون جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما.

كان البنك المركزي المصري أعلن أمس الثلاثاء عن طرح أذون خزانة عدة أجال مختلفة بقيمة إجمالية وصلت إلى 36 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية فضلت بيع أذون خزانة بقيمة 32.3 مليار جنيه فقط أمس.

وتمول وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر للتمويل الداخلية مثل طرح أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية سواء مقومة باليورو أو الدولار أو التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة على غرار صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي للتعمير أو من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي.

ويترقب المسثمرون في السوق المصرية الاجتماع قبل الأخير في العام الحالي 2021 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي لمناقشة أسعار الفائدة بعد أن ثبت اللجنة أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في مطلع سبتمبر الماضي بعد أن قررت اللجنة تثبيت الأسعار عند 8.25% و9.25 % و8.75 % للإيداع والسحب والإقراض لليلة واحدة على التوالي.