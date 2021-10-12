«الرئاسة»: تعاون عسكري واستخباراتي وسياسي بين مصر ودول «فيشجراد»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تجمع «فيشجراد»، كان تجمعًا سياسيًا في الأصل، ثم جرى تطويره، وأصبح تجمعًا سياسيًا اقتصاديًا، يناقش كافة الموضوعات مع الدول الأخرى، وهناك تعاون أمني وسياسي واستخباراتي وعسكري بين مصر وهذه الدول، نظرًا للتحديات الكبيرة في الشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى أوروبا خاصة الإرهاب والفكر المتطرف، مع ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تطور عمل الجماعات الإرهابية التي أصبح لها قدرة كبيرة على تجنيد الشباب، والتحرك بين الدول.

تحذير من مخيمات اللاجئين

وأضاف «راضي»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن معسكرات اللاجئين الموجودة في العديد من الدول تنذر بالخطر الشديد، والرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى هذه النقطة اليوم، وهذا يتطلب التنسيق الشديد بين الدول وتبادل البيانات، ومواكبة تحدي الإرهاب ودحره، وهو ما أكده الرئيس.

إشادة بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن دول تجمع فيشجراد، أشادوا بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية لأنه ملف يهم أوروبا بشكل كبير جدًا، ومصر منذ 2016 لم تسجل حالة واحدة للهجرة غير الشرعية من سواحلها إلى أوروبا، على الرغم من وجود 6 ملايين من مواطني الدول المختلفة داخل مصر، والذين يعتبروا ضيوفًا داخل الأراضي المصرية.

ولفت إلى أن مصر تضمن لضيوفها كافة الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن في مصر، ولا يعيشون في ملاجئ أو مخيمات، ويعيشون مثل إخوتهم المصريين، ومصر لم تستخدمهم كورقة للحصول على المساعدات، مشددًا على أن مصر تحتضن الجميع وضيوفها يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ولم تكن معبرًا لسفرهم إلى أوروبا.