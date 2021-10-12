خالد عكاشة عن مشاركة السيسي بـ«فيشجراد»: تعكس أهمية مصر عالميا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، إن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجمع فيشجراد في مدينة بودابست بالمجر، يعكس بشكل كبير أهمية الدولة المصرية على مستوى العالم حاليا.

وأوضح «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا التجمع الأوروبي يضم أربعة دول مهمة للغاية على المستوى الأوربي، وسبق أن دعا هذا التجمع دولتي ألمانيا واليابان من قبل للمشاركة به، فحين يقوموا بدعوة مصر إلى المشاركة، يعكس هذا الأمر أهمية مصر كدولة كبيرة وقوية على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط والعالم أيضا.

وأوضح أن الرئيس السيسي، كان حريصا على توجيه عدة رسائل خلال أحاديثه، كاشفا أن تلك الرسائل جاء في مقدمتها، إشارة الرئيس إلى أن الإرهاب لا يزال تحديا كبيرا يواجه المنطقة والعالم أجمع، وأن مصر مستمرة في حربها ضد الإرهاب، كما تدعو الأطراف والدول المعنية المختلفة للمساهمة في الحشد لمواجهة هذا الإرهاب.

حديث الرئيس عن الإرهاب أمر هام للغاية

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تلك الرسالة على درجة عالية من الأهمية، كما أن توجيه مصر إليها في هذا التوقيت بالخصوص، كان أمرًا مهمًا للغاية أيضا.

وأردف أن حديث الرئيس السيسي، اشتمل على رسالة أخرى أيضا، وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا أن الرئيس السيسي أشار بقوة في حديثه إلى عدد من القضايا الأكثر إلحاحا وأهمية خلال هذه الفترة.

ولفت «عكاشة» إلى أن الرئيس السيسي حين تحدث عن الجهود الكبيرة التي بذلت لجعل مصر تقف وتمنع كل طرق الهجرة الشرعية، يعكس بشكل واضح للجميع رفض مصر أن يقع أحد أبنائها ضحية لمحاولة هجرة غير شرعية، أو أن تستخدم سواحلها أو حدودها لتنفيذ أي عملية هجرة شرعية.

استقبال 5 ملايين لاجئ في الفترة الأخيرة

وأوضح «عكاشة»، أن حديث الرئيس السيسي، نقل الصورة المشرفة لمصر، والتي استقبلت في الفترة الأخيرة أكثر من 5 ملايين مهاجر ونازح يعيشون حاليا على أرضها بكل حرية، ويتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها أي مصري.