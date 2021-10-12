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ثروت سويلم: الأندية مسؤولة عن جماهيرها ولن يتم إلغاء كأس مصر

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الوطن
11:07 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
ثروت سويلم

ثروت سويلم

كشف ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، عن أن وزارة الداخلية المصرية كانت تسعى جاهدة لعودة الجماهير للدوري المصري، خلال الفترة المقبلة في بداية الموسم الجديد.

وأضاف «ثروت» خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «حضرة المواطن»: «أوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الكم الكبير من الاستادات المميزة داخل مصر، ومن الواضح أن هناك خطوات جادة لرفع شأن الرياضة المصرية، وهناك مساندة من أجل نجاح البطولة هذا الموسم ونشكر الجميع على الدعم والمساندة».وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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