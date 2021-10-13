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محمود مسلم

رئيس سيناميكر الأمريكية: 10mojo جسر حقيقي بين الإعلام التقليدي والجديد

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الوطن
12:29 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
رئيس مؤسسة سيناميكر الامريكية: منصة 10mojo جسر حقيقي بين الاعلام التقليدي والجديد

رئيس مؤسسة سيناميكر الامريكية: منصة 10mojo جسر حقيقي بين الاعلام التقليدي والجديد

أعلن جاري بيكر رئيس مؤسسة Cinemaker الأمريكية، التي تعمل على تطوير عدد من المحتويات الرقمية حول العالم، أن منصة 10mojo الرقمية، التي تعمل فقط بالهواتف المحمولة، تعد نقطة وصل بين الإعلام التقليدي، إذ تنتج المنصة العربية الجديدة، برامج ومواسم وحلقات على غرار التليفزيون، لكنها تنتج ذلك فقط بالهواتف المحمولة من داخل الاستديو العاشر المصمم لذلك، ويجري عرض البرامج بشكل مصمم خصيصا للمشاهدة عبر الموبيل .

وأضاف بيكر، أن الربط بين الإعلام التقليدي والجديد، هو مبادرة تسعى لتطوير الإعلام، وتغيير المسميات الوظيفية في سوق العمل.

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