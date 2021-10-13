نظر طعون المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق اليوم

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، طعون المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز، بعد صدور أحكام على المتهمين بالمؤبد والمشدد.

أحكام ضد المتهمين بالقضية

وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت أحكاما على المتهمين بالقضية تنوعت بين المؤبد والمشدد، حيث قضت بالمؤبد على 112 متهمًا، والحكم على 3 آخرين بالسجن 15 سنة، كما قضت بالسجن المشدد على 17 متهمًا بـ10 سنوات.

كما أصدرت المحكمة حكمًا على 22 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و5 سنوات لـ5 متهمين والمشدد على 44 متهمًا بالسجن 3 سنوات و3 سنوات لـ6 متهمين، وبرأت المحكمة 80 متهمًا آخرين.

اتهامات بتلقي دعم استخباراتي من عناصر بقطر وتركيا

أما عن الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين، فقد كشفت التحقيقات عن أن المتهمين قد تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر في دولتي قطر وتركيا بمجال التدريب العسكري والاستخباراتي، وذلك بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتبين من خلال التحقيقات أن هناك 41 مقرًا تنظيميًا للجماعة الإرهابية على مستوى الجمهورية، كما تبين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في السودان، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وهدفها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية والشروع في القتل.

كما استمعت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في حادث اغتيال النائب العام المساعد الأسبق لأقوال شاهدة عيان، والتي رأت السيارة المفخخة بالقرب من منزلها قبل وصول موكب النائب العام المساعد الأسبق.

وقالت الشاهدة خلال التحقيقات، إنها شاهدت السيارة تنتظر بالمكان الذي انفجرت فيه مرتين على مدار اليوم السابق للانفجار، ولم تحدد هوية السائق.

التحقيقات تكشف محاولة استهداف الموكب

وتبين من خلال التحقيقات أن السيارة التي استهدفت موكب النائب العام المساعد كانت مفخخة بكميات من المواد المتفجرة بهدف إحداث أكبر ضرر بالموكب وجرى تفجيرها عن بعد، وذلك بعد مرور سيارة النائب العام المساعد الأسبق، ونظرًا لأن السيارة كانت «مصفحة»، مما منع وصول شظايا السيارة المفخخة داخلها، وأصابت شظية واحدة الجزء العلوي من السيارة من اتجاه المقعد الخلفي.