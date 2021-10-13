أزمة الرقائق الإلكترونية تهدد إنتاج شركة «آبل» من هاتف iPhone13

من المرجح أن تخفض شركة Apple Inc، إنتاجها من هواتف iPhone 13 لعام 2021 بما يصل إلى 10 ملايين وحدة، بسبب النقص الكبير في الرقائق الإلكترونية، وفقًا لما نشره موقع bloomberg، وكانت الشركة تنوى إنتاج 90 مليون وحدة من هاتف iPhone الجديد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، لكنها أخبرت شركاء التصنيع أن الإجمالي سيكون أقل بسبب أزمة الرقائق المحتملة.

الطلب سيستمر في تجاوز العرض طوال العام المقبل

وحذر كبار مصنعي الرقائق من أن الطلب سيستمر في تجاوز العرض طوال العام المقبل وربما بعده، في الوقت الذى تعد شركة آبل العملاقة واحدة من أكبر مشتري الرقائق في العالم وتحدد الإيقاع السنوي لسلسلة توريد الإلكترونيات.

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.6% إلى 139.27 دولارًا في أواخر التعاملات بعد أن أفادت بلومبرج في الأخبار ارتفاع السهم بنسبة 6.6% هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء، كما انخفض كل من Broadcom وTI في التداول بعد الإغلاق.

لن يتم تسليم الطلبات من موقع ويب Apple لمدة شهر تقريبًا

وأثر نقص الرقائق الإلكترونية على قدرة Apple على شحن طرز جديدة للعملاء، وطرح iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max للبيع في سبتمبر، ولكن لن يتم تسليم الطلبات من موقع ويب Apple لمدة شهر تقريبًا، ويجرى سرد الأجهزة الجديدة على أنها «غير متوفرة حاليًا» للاستلام من العديد من متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، ويشهد شركاء شركة Apple أيضًا تأخيرات مماثلة في الشحن.

شحن الطلبات الحالية في منتصف شهر نوفمبر تقريبًا

ومن المقرر شحن الطلبات الحالية في منتصف شهر نوفمبر تقريبًا ، لذلك لا يزال بإمكان Apple توفير أجهزة iPhone الجديدة للمستهلكين في الوقت المناسب لموسم العطلات، ومن المتوقع أن يكون ربع نهاية العام أكبر حملة مبيعات لشركة Apple حتى الآن، حيث يدر عائدات تصل إلى 120 مليار دولار، قد يرتفع بنسبة 7% تقريبًا عن العام السابق.