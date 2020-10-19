اكتشاف 1950 صفحة مشبوهة على الانترنت لسرقة بيانات عملاء Apple

وصلت عدد الشركات التى تنتحل هوية شركة آبل، الى نحو 1950 صفحة، بهدف ابتزاز المواطنين عن طريق سرقة حساباتهم، ومن ثم سرقة بياناتهم.

وقالت شركة كاسبرسكي، المتخصصة في أمن المعلومات، إن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، شهدت استمرار اهتمام المحتالين بمستخدمي أجهزة "أبل" وحساباتهم، ووجد باحثو الشركة، حوالي 100 صفحة ويب مشبوهة شهريًا حول العالم، تورد في عناوينها اسم Apple الشركة، وتطلب معظمها من المستخدمين إدخال اسم المستخدم الخاص بحساب Apple وكلمة المرور، وسرعان ما ارتفع عدد هذه الصفحات في سبتمبر، ليبلغ بحلول نهاية سبتمبر 1.950 صفحة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أهداف الصفحات المحتالة كان عرض العثور على الهواتف المفقودة، وتقديم المساعدة في استعادة المستخدمين القدرة على الوصول إلى حساباتهم، في حين أن هناك مواقع للتصيد تحاكي خدمات الدعم المقدمة من "أبل".

ويُرجّح أن تكون هذه الصفحات قد أنشئت بهدف سرقة حسابات المستخدمين، لكنها لم تعمل بالشكل الصحيح فأصبحت مثل قطع الخردة البرمجية.

ووجد الخبراء أن المحتالين يحبون استخدام هذه الصفحات احتياطيًا، فينشّطون صفحة عندما يجري حظر أخرى نشطة.

ودعت تاتيانا سيدورينا، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي، مستخدمي "أبل" إلى توخي المزيد من الحذر، قائلة: إن عودة اهتمام المحتالين بخدمات "أبل" يدل على أنهم سيسعدون بالاستفادة من كل ما قد يجذب انتباه المستخدمين، مضيفة: "قد يكون إطلاق هاتف آي فون الجديد فرصة مثالية للمحتالين لنشر المزيد من القدرات الخبيثة".

وطالبت الشركة، مستخدمى هواتف ابل، ضرورة التشكيك في أية عروض ترويجية تبدو أسخى من المعتاد، والتحقق من كون الرسائل الإلكترونية واردة من مصادر موثوق بها، وتجنب النقر على روابط واردة في رسائل مشبوهة بالبريد الإلكتروني، أو برامج التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من سلامة صفحات الويب قبل زيارتها، وتثبيت حل أمني مرتبط بقواعد بيانات محدثة، تتضمن المعلومات المتعلقة بأحدث مواقع التصيد والبريد غير المرغوب فيه.