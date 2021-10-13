حسم مصير أم عرضت طفلتها للبيع مقابل 30 ألف جنيه اليوم

تُستكمل بعد قليل محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع مقابل 30 ألف جنيه، حيث تعقد الدائرة العاشرة جنوب، الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين تامر محمد كمال رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم، استكمال محاكمة ربة منزل لاتهامها بعرض طفلتها للبيع في قصر النيل.

التحقيقات تكشف عرض المتهمة طفلتها للبيع

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة المدعوة «سارة.ع» تعاملت مع الطفلة مجهولة الاسم لكونها من أصول المجني عليه وعرضتها للبيع، حيث استعلت حداثة سن الطفلة من أجل تحقيق ربح مادي مما عرّض حياة الطفلة للخطر.

وتبين أيضًا من خلال التحقيقات، أن المتهمة قامت بإنشاء واستخدام حساب خاص على تطبيقات واتس آب وفيس بوك وماسنجر لارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة.

وعن أقوال الشهود بالقضية، فقد أكد الشاهد الأول بالقضية ويدعي خالد نبيل حسين عبد المجيد 35 سنة، رائد شرطة بالنشاط الداخلي بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه وردت معلومات أكدتها التحريات والتي تفيد قيام المتهمة بعرض طفلتها الرضيعة على موقع التواصل مقابل مبلغ من المال.

المتهمة تتفق على البيع مقابل 30 ألف جنيه

وقام أحد المصادر السرية بمراسلتها على هاتفها الجوال من خلال تطبيق «واتس آب» و «فيسبوك ماسنجر» منتحلًا صفة مشتر للطفلة واتفقا على مكان للتقابل لإتمام عملية البيع مقابل ثلاثين ألف جنيه، وعندما وصل قام بضبطها وكانت بصحبتها الطفلة الرضيعة.

وبمواجهتها أقرت أنها والدة الطفلة المضبوطة وأنها صاحبة الحساب المستخدم. وعن أقوال الشاهد الثاني ويدعي شريف محمد سعد الدين اليمني 45 سنة، عقيد شرطة ورئيس قسم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي شهد بأن التحريات السرية توصلت لصحة ما شهد به الأول، كما أن البصمة الوراثية المستخلصة للطفلة المضبوطة اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة.

كما تبين وجود محادثات بين المتهمة وبين آخر تضمنت الاتفاق على بيع الطفلة الرضيعة على تطبيقي فيسبوك، ماسنجر، واتس آب، كما أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق الواتس آب المثبت على هاتف المتهمة، فيما رقم الهاتف مسجل باسم المتهمة.