تأجيل محاكمة ربة منزل وشقيقيها لسرقتهم زوجها بالتبين لـ6 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كل من «ا.ع»، ربة منزل، و«ع.ع»، عاطل، و«ا.ع»، عاطل، وكلهم محبوسون، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية من زوج المتهمة الأولى بالإكراه بمنطقة التبين، لجلسة 6 يونيو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامه عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

تفاصيل الواقعة

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات عن أنهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعاً بسرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه «محمد .ع»، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن ظفر به المتهمة الأولى والمتهم الثاني بمسكنه، حتي انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق، وفرا مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحًا أبيض «سكين» بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمان الثاني والثالث سلاحًا أبيض بدون مسوغ قانوني.

شهادة المجني عليه

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات، أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض، فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني، حتي تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ25 ألف جنيه، وفرا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.