«تيسلا» تبيع أكثر من 56 ألف سيارة صينية الصنع في سبتمبر 2021

أعلنت شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، أنها باعت 56006 سيارات صينية الصنع في سبتمبر 2021، بزيادة نحو 26.5% عن شهر أغسطس السابق له.

تصدير إلى الأسواق الخارجية

وقالت الشركة، إن 3853 مركبة من إجمالي السيارات المصنعة في شنغهاي جرى تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ما يشير إلى انخفاض بنسبة 87.7% عن الشهر الماضي، فيما ارتفعت المبيعات المحلية للمركبات المصنوعة في الصين بنسبة 304.8% على أساس شهري لتصل إلى 52153 في سبتمبر 2021، وفقاً لـ«فوربس».

إنتاج الربع الثالث

وتجاوزت شركة «تيسلا» التوقعات في الربع الثالث من هذا العام بعد أن سلمت 241300 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، وأنتجت الشركة 237823 سيارة في نفس الربع.

سيارات الطراز Y

وتشير المعلومات إلى أن تيسلا قدمت في يوليو الماضي نسخة أرخص من سيارات الطراز Y في الصين، حيث تواجه تدقيقًا أكبر من كل من المنظمين والجمهور، كما خفضت السعر الأولي لسيارات السيدان من الطراز 3.

احتفالات بمصانع شركة تيسلا

أقامت شركة «تيسلا» مؤخرًا مهرجانًا في مصنعها العملاق في برلين للإعلان عن بدء إنتاجها في الموقع في نوفمبر أو ديسمبر 2021، مع تسليم السيارة الأولى في أقرب وقت في ديسمبر، ويخطط إيلون ماسك أن يصل حجم الإنتاج إلى 5 آلاف مع آمال بوصوله إلى 10 آلاف مركبة في اليوم، وأن يبدأ طرح خلايا البطاريات بحلول نهاية العام 2022، وتمتلك الشركة مصانع جديدة أخرى على وشك الانتهاء في أوستن وتكساس.

شحن 240 ألف سيارة من مصنع شنغهاي

وأعلنت «تيسلا» أن مصنعها في شنغهاي، قام بتصدير أكثر من ثلثي سياراتها إلى أوروبا والدول الآسيوية، وكان من المتوقع أن ينتج المصنع 300 ألف سيارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، جرى شحن نحو 240 ألف سيارة من المصنع في الأشهر الثمانية الأولى.

ويعد الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس أكس (SpaceX)، إيلون ماسك أغنى شخص في العالم حيث يبلغ صافي ثروته في الوقت الفعلي 203.5 مليار دولار اعتبارًا من 12 أكتوبر2021، وفقًا لتقديرات فوربس.

برمجية القيادة الذاتية الكاملة

وبدأت تيسلا في طرح الإصدار التجريبي لبرمجية القيادة الذاتية الكاملة لعدد أكبر من المالكين أكثر من أي وقت مضى، حيث أكد ماسك في وقت سابق أن الإصدار التجريبي 10.2 جاهز للتنزيل، وسيكون التحديث متاحًا للمجموعة الأصلية من مختبري النسخة التجريبية، ولكنه يتسع أيضًا للمالكين الذين حققوا درجات أمان تزيد على 100 ميل من القيادة.