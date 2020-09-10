تيسلا تسجل خسائر بأكثر من القيمة السوقية لجنرال موتورز وفورد مجتمعين 

سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا"، خسائر جديدة، بعد أن حصدت لقب شركة السيارات الأعلى قيمة سوقية فى العالم فى الشهر الماضي، وسجلت مكاسب بقيمة 5 مليارات دولار.

سجلت تيسلا خسائر بقيمة 80 مليار دولار، قدرت بأكثر من القيمة السوقية لشركتي جنرال موتورز وفورد مجتمعين، وسجلت انخفاضا فى الأسهم بـ21%، بعد أن وصل ارتفاع الأسهم إلى 350%، ووصل سعر السهم ألفين دولار، وخسر أيضا رجل الأعمال "أيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا 18 مليار دولار حسبما ذكرت "رويترز".