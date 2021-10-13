رئيس وزراء المجر: السيسي أكد أن مصر يهمها الحفاظ على حصتها بمياه النيل

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنَّه تشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول نقل خبرة التعامل مع مياه الأنهار والطريقة المثلى لذلك، مشيرًا إلى الخبرة التي حظيت بها المجر وخاصة في التعامل مع نهر الدانوب.

أوربان: المجر حظيت بخبرة التعامل مع الأنهار خاصة نهر الدانوب

وأضاف رئيس الوزراء المجري، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ السيسي أكّد في تصريحات تتعلق بحقوق مصر التاريخية والقانونية والإنسانية لنهر النيل، أن مصر يهمها الحفاظ على حصتها في نهر النيل، وهذه هي ثوابت المفاوض المصري والرؤية المصرية الخاصة.

أوربان: السيسي أكد ثوابت المفاوض المصري ورؤية مصر في نهر النيل

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في قمة فيشجراد، والتي عقدت في شمال العاصمة المجرية بودابست، بحضور رؤساء دول التشيك والمجر وبولندا أعضاء التجمع الإقليمي، حيث ألقى السيسي كلمة لاستعراض أبرز نتائج مباحثات القمة، مؤكّدًا أنَّه مسؤول عن حياة 100 مليون نفس، وإن الحفاظ على كل هؤلاء ليس أمراً يسيراً، موجها حديثه للصحفيين: «أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليونًا، وفي تشيكيا لديه نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب يريد الحياة ولديه أمل».

وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، قال الرئيس السيسي إنَّها تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: «هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، وهي دائما موضوع جدلي بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين؟»، متابعا: «أنا مش رافض نتكلم في الموضوع ونناقشه، ولكن من أنهي مقاربة؟، مقاربة إنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري».