السيسي يدعو رئيس الوزراء المجري لحضور افتتاح العاصمة الإدارية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى زيارة مصر في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الافتتاح سيمثل إعلانًا للجمهورية الجديدة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

الافتتاح إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بها مصر

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري: «أشكر رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى تفهمه وقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وقوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية، متابعًا «أهنئ شعب المجر على قيادتك له».

السيسي لرئيس وزراء المجر: أهنئ شعب المجر على قيادتك له

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في قمة فيشجراد، والتي عقدت في شمال العاصمة المجرية بودابست، بحضور رؤساء دول التشيك والمجر وبولندا أعضاء التجمع الإقليمي، حيث ألقى السيسي كلمة لاستعراض أبرز نتائج مباحثات القمة، مؤكّدًا أنَّه مسؤول عن حياة 100 مليون نفس، وإن الحفاظ على كل هؤلاء ليس أمراً يسيراً، موجها حديثه للصحفيين: «أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليونًا، وفي تشيكيا لديه نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب يريد الحياة ولديه أمل».

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه في قمة «فيشجراد» المنعقدة ببودابست: «حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين، أطلقنا مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والرقم المخصص لهذا الأمر يقارب الـ700 مليار جنيه مصري في 3 سنوات، حتى نغير حياة الناس في كل المجالات؛ التعليم والصحة والصرف والطرق ومياه الري وكل شيء».