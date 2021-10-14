أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

يهتم الكثيرون بشكل يومي بمتابعة أسعار السلع الأساسية، ومن أهمها أسعار الخضروات المختلفة، حيث لا غنى عن استخدامها في الأطعمة وإعداد الوجبات، مثل الطماطم والخيار وغيرها، وتتميز الخضروات بقدرتها على إمداد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية مختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، وذلك في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الخيار

واستقر سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الطماطم

سجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الثوم

بلغ سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الجزر

واستقر سعر الجزر اليوم، عند 5.5 جنيه للكيلو.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.