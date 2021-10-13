التصريح بدفن جثة مسن طعنه ابنه بسبب 5 جنيهات في القليوبية

أمرت النيابة العامة بشبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه على يد نجله «مريض نفسي»، بعدما طلب منه 5 جنيهات، فرفض الأب تلبية طلبه، فما كان من الابن إلا تسديد طعنة نافذة لوالده في صدره، أودت بحياته.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وإحالته لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية من عدمها

بلاغ بمقتل مسن على يد ابنه بشبين القناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «نوى»، بتعدي شاب على والده بالسكين، ومصرعه في الحال.

وتبين من التحريات قيام شاب يُدعى «أدهم سنجر»، مصاب باهتزاز نفسي، بالتعدي على والده المسن، مستخدماً أداة حادة «سكين»، وإصابته بطعنات نافذة في الصدر، مما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وطلبت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

التحقيقات: المتهم مريض نفسي ومدمن للمخدرات

وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة عن أن المجني عليه يُدعى «أحمد عبيد سنجر»، لقى مصرعه على يد ابنه «أدهم»، بسبب طلبه 5 جنيهات من الأب، الذي رفض الطلب، فقام ابنه بطعنه في صدره.

وأكدت التحريات وشهود عيان أن الابن مختل نفسياً، وكان يتردد على المصحات للعلاج منذ فترة طويلة، كما تبين أنه كان مدمناً على تعاطي المواد المخدرة، وحاولت الأسرة علاجه قبل ذلك، وفوجئ الأب بابنه «أدهم» يطلب منه 5 جنيهات لشراء سجائر، وعندما رفض الأب اعطائه المبلغ المطلوب، استشاط الابن غيظاً، وتعدى على والده بطعنتين نافذتين، ليلقى مصرعه في الحال

جري نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.