مصطفى درويش بعد حريق الجونة: «بفكر أبطل تمثيل نهائيًا وبلا رجعة»

أعرب الفنان مصطفى درويش، عن استيائه الشديد من سلوكيات بعض الجماهير السلبية في الفترة الأخيرة، والشماتة في المُمثلين، والدعاء عليهم بالحرق والموت، لاسيما بعد حادث الحريق الذي نشب في قاعة مركز المؤتمرات بمدينة الجونة، وقبل ساعات من حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

«درويش»: سمعت الناس بتدعي علينا بالحرق والموت

وكتب الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بعد اللي قريته واللي سمعته والدعاء عليا، وعلى زمايلي الفنانين بالحرق والموت.. أنا فعليًا بفكر أبطل تمثيل نهائيًا وبلا رجعة».

الجمهور يدعم مصطفى درويش: مفيش إنسان عاقل يتمنى الموت لحد

وحظى مصطفى دريش بدعم كبير من الجمهور، إذ طالبوه بالتراجع في هذا القرار وعدم التفكير فيه مجددًا، إذ قال أحدهم: «بالعكس ده يزيد حضرتك إصرار إنك تستمر في عملك وتقدم أعمال أكتر رغم أنف الحاقدين.. هم فعلا كده لأن مفيش إنسان عاقل يتمني الموت لحد.. حتى لو بيكرهه دول ناس بلا عقل وبلا قلب».

فيما قال آخر لـ مصطفى درويش: «باشا الشخص الناجح هو نفس الشخص الناس بتكرهه ولا محدش يتمنى الخير لحد، أنت ليك جمهور وناس بتحبك، محدش ليه إنه يدخل في أعمالك، والملائكة بترد عليهم تقولهم ولكم المثل».

وكان الفنان مصطفى درويش قد أعرب عن استيائه الشديد، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية شماتة البعض في نشوب حريق قاعة مركز المؤتمرات التي ستشهد فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، ووقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مفيش إنسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده، ومكان مهم جدًا كمان لفن وسياحة بلده.. غير لو كان تعبان نفسيًا.. استقيموا يرحمكم الله».