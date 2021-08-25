بعد الدوري الـ13.. مصطفى درويش: «عصر الزمالك قادم.. إحنا جامدين أوى»

بمجرد انتهاء مباراة فريقي نادي الزمالك، والإنتاج الحربي، التي أقيمت بينهما أمس، معلنة عن فوز الفريق الأبيض بالدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، خرجت جماهير القلعة البيضاء في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاحتفال باللقب الذي غاب عن ناديهم 6 سنوات.

مصطفى درويش يهنئ الزمالك بالدورى

وشارك في الاحتفالات بجانب الجماهير أيضًا، نجوم الوسط الفني الذين طالما عُرفوا بانتماءاتهم للفريق الأبيض، وواحد من هؤلاء الفنان مصطفي درويش ، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا زملكاوي وحابب أقول للزمالك مبروك التتويج بالدورى المصرى وببارك كمان لكل لاعيبة الفريق عملوا مجهود محترم».

وأضاف الفنان مصطفى درويش، «هذه الفترة هي عصر الزمالك وسيحقق الكثير من النجاح والبطولات»، قائلا: «احنا جامدين أوى وإن شاء الله الجاى كله هيبقي حلو وهيكون فيه بطولات كتير».

وكان الفنان مصطفى درويش قد حرص، مساء أمس الثلاثاء، على تهنئة نادى الزمالك بالتتويج بالدورى، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على بموقع «فيس بوك» قال فيه «مبروك يازمالك».

آخر أعمال مصطفى درويش

يذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هما «بين السما والأرض»، الذي شارك فيه بجانب هانى سلامة وندى موسى ومحمد ثروت ونورهان ودرة وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ وقصة نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل ضد الكسر

كما شارك أيضا فى مسلسل ضد الكسر بجانب نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.