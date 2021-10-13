أول تعليق من «العاملين بالنقل الجوي» بعد واقعة رقص المضيفة ومحمد رمضان

علق العاملون بالنقل الجوي على واقعة رقص الفنان محمد رمضان مع مضيفتي الطيران على متن طائرته الخاصة، بعدما أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب قربهما منه أثناء الرقص، مستحضرين واقعة الطيار أشرف أبو اليسر.

قال حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «إن طواقم الضيافة الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، وكذلك الشركات المصرية الخاصة ، يتمتعون بالمسؤولية المهنية والأخلاقية وهدفهم الأساسي هو خدمة ركاب الشركة فقط».

وزارة الطيران تنفي انتماء المضيفتين لـ«مصر للطيران»

وثمن «شحاتة»، في بيان، منذ قليل، رد مسؤولي وزارة الطيران المدني على الفيديو الذي ظهر فيه الممثل محمد رمضان، وبصحبته فتاتان ترتديان أزياء رسمية تشبه أزياء الضيافة الجوية، وهو الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، حيث أكدت الوزارة أن الطائرة خاصة والمضيفتين تحملان الجنسية الألمانية، وهو ما ينفي صحة ما أشيع عن انتمائهما لمصر للطيران.

انتهاك معايير السلامة

وتحدث شحاتة عن حجم التدريب والتوعية التي تتمتع بها طواقم الضيافة الجوية المصرية، وعلمهم الكامل بالأخلاقيات، مؤكدًا أن المضيفات لهن وظائف محددة منصوص عليها دوليًا ويأتي في مجملها خدمة الراكب سواء كان على متن طائرة خاصة أو على متن طائرة ركاب، وتشمل خدمة الراكب ومساعدته فى كل ما يحتاجه من استفسارات واحتياجات.

وتابع: «لا يدخل في نطاق ذلك الرقص أو مجاراته فيما يحتاجه، ومن حقهم الاعتراض على تصرفات وسلوكيات الراكب بل وإلغاء رحلته وإنزاله من الطائرة إذا تعلق الأمر باختراق الخصوصية أو انتهاك أي من معايير الأمن والسلامة».

تطبيق قواعد الأمان داخل الطائرات

ودعا حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، جميع الأطقم وخدمة الطائرات بالاستمرار في تطبيق قواعد الأمان على متن الطائرة، وقواعد سلامة الطيران المقررة، وفقًا لقواعد الأنظمة الدولية للطيران المدني.