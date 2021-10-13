محمد رمضان يظهر مع سميح ساويرس بعد أزمة فيديو مضيفة الطيران

تصدر الفنان محمد رمضان ومضيفة الطيران، التي ظهرت بصحبته على متن الطائرة الخاصة به وهى ترقص على نغمات أغنيته «حبيبي»، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الانقسام الذي ساد بين متابعي الفنان الذي يلقب نفسه بـ«نمبر وان»، بين معارض لرقص الفتاة التي ارتدت ملابس أشبه بمضيفات الطيران، بما يسيء للعاملات في هذه المهنة، وبين مؤيد لهذه التصرفات باستنادهم إلى أن الطائرة خاصة ولا تخضع لقواعد الطيران المدني.

محمد رمضان يرقص بصحبة مضيفة طيران داخل طائرته الخاصة

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يجلس داخل طائرته الخاصة، متجهًا للغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، وأمامه سيدتان ترتديان زي مضيفات طيران ترقصان وتتمايلان على أغنيته «حبيبي»، التي طرحها العام الماضي، وحققت ما يزيد عن 116 مليون مشاهدة، وخطفت إحداهما الأنظار لتجاوبه معها في الغناء والرقص، معلقًا على الفيديو بقوله: «المضيفة الفرفوشة رزق».

ومن بين التعليقات التي استقبلها محمد رمضان على فيديو الرقص مع مضيفة الطيران: «بكرة يفصلوها، خايفين تتطرد هى كمان، فين المدام يا رمضان؟»، فيما حرص عدد من أصدقائه من نجوم على التعليق بالاكتفاء بوضع «إيموشن» ضاحك، من بينهم المخرج والمطرب حسام الدين الحسيني، وإيناس عزالدين.

محمد رمضان مع سميح ساويرس قبل حريق الجونة: أخويا

وقبل ساعات قليلة من حريق أحد القاعات بمهرجان الجونة اليوم، نشر محمد رمضان، عبر خاصية «ستوري» بـ «إنستجرام»، مقطع فيديو مع المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، معلقًا عليه بقوله: «أخويا الكبير»، متجاهلًا حالة الجدل التي تسبب فيها بعد نشره الفيديو الراقص مع مضيفة الطيران، والتي أعادت إلى الأذهان أزمته الأخيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذي تم إنهاء خدمته بعد السماح لـ رمضان بالتصوير داخل كابينة القيادة.

ومن المقرر أن يشارك محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لدورته الخامسة، والمقرر انطلاقه مساء غد الخميس.