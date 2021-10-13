فرص استثمارية جديدة وحصر المشروعات المتعثرة بمطروح

في الوقت الذي بدأت فيه محافظة مطروح إجراء حصر شامل لجميع المشروعات الاستثمارية المتعثرة في نطاق المحافظة ومراكز المدن التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمستثمرين غير الملتزمين ببنود التعاقدات بين المحافظة والجهاز الحكومي بالدولة وبينهم، والتعرف على جميع المشروعات المتعثرة ومساعدتهم بحل مشاكلهم وفي الخروج من الأزمات التي تلاحقهم، طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها، عقد المسئولون في محافظة مطروح لقاءً مع إحدى الشركات الأجنبية، من أكبر الشركات الإستثمارية الصينية، لمناقشة استثمارات زراعية وسياحية وفي مجال الطاقة، وذلك لتنفيذ بعض المشروعات على أرض محافظة مطروح خلال الفترة المقبلة مما يساهم في رفع المستوى الإقتصادى للمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة طبقا للخطة التى وضعتها المحافظة.

حصر المشروعات الاستثمارية المتعثرة في مطروح

وقررت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية في مطروح، برئاسة المحافظ اللواء خالد شعيب، وبحضور المستشار محمد صباح، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء تامر عباس، رئيس الرقابة الإدارية بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، حصر جميع المشروعات الاستثمارية داخل ولاية محافظة مطروح، والوقوف على المتعثر منها، ووضع المعايير لحل مشكلاتها وفقاً للضوابط القانونية مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، من خلال إدارة الاستثمار وتحديد الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، وفقاً لتقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة مطروح، بحصر جميع العقارات التى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والاندية الواقعه داخل ولاية محافظة مطروح، وتغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الإنتهاء من الموقف التنفيذى لما خصصت له، وعدم سداد المستحقات المالية عليها، ومخالفة أى شروط أو إجراء من شروط التخصيص، واستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن ادارات المعسكرات والاندية والجمعيات لبحث مشكلاتهم.

كبرى الشركات الصينية تستثمر في مطروح

وحضر ممثلو شركة أجنبية من أكبر الشركات الاستثمارية الصينية إلى محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، واستقبلهم اللواء خالد شعيب، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمستشار محمد صباح، المستشار القانوني للمحافظة، وجرى طرح مناقشات موسعة بين الجانبين حول الاستثمار بالمحافظة في المجالات الزراعية والسياحية والصناعية والطاقة، وتفوق الشركة في بعض المجالات، ومنها الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.