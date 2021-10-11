مدبولي: دفع الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني ويضاعف فرص العمل والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، ويحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

580 شخصا تقدموا خلال 4 أيام للاستفادة من 1141 فرصة بـ17 تجمعا تنمويا شمال وجنوب سيناء

من جانبه، عرض المستشار محمد عبدالوهاب، بحسب بيان، نتائج الطرح الذي أُعلن مؤخرا لـ17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بـ1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلا بمساحة 200م2، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحا أنّ عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم إلكترونيا نحو 580 شخصا، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الحالي سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، وإعلان نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.

تنفيذ 18 مشروعا جديدا بالمناطق الحرة برؤوس أموال 24 مليون دولار في 3 أشهر

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى مؤشرات نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من أبريل حتى نهاية سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنّ حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية، كما شهدت المناطق الحرة تنفيذ 18 مشروعا جديدا برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعا آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار، وتوسع 44 مشروعا في التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار، كما ساهم 76 مشروعا ضمن إطار المناطق الحرة في توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.

تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في الفيوم والوادي الجديد

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، إلى جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتا إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في الفيوم والوادي الجديد، اللذين أصبحا جاهزين للافتتاح، كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي أنّ دور الهيئة سيقتصر على مراجعة المحاضر والتصديق عليها، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.

وأكد أنّه في ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين، فوفقا لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر، كما يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومي عمل على الأكثر.

وأضاف عبدالوهاب، أنّ رئيس قطاع خدمات الاستثمار عليه تقديم تقرير يومي يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام القرار، متضمنا بيانا بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التي يتم التصديق عليها، ومدى الالتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة، وأسباب التأخير في تقديم الخدمة إن وجد، وما تم اتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلا، ومراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.