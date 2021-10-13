وفاة الأنبا كاراس أسقف المحلة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا كاراس، أسقف المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الشهر الماضي.

ونعى العديد من أساقفة الكنيسة، الأنبا كاراس أسقف المحلة، الذي توفي مساء اليوم، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومنهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الأنبا كاراس

وكان الأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات للعلاج من مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي، خلال الفترة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي دعا صفحات قبطية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات عدد من كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، الأقباط في مصر وخارجها، للصلاة والدعاء بشفاء الأنبا كاراس، قبل أن يفارق الحياة مساء اليوم الأربعاء.

ضحايا كورونا داخل الكنيسة

ويعد الأنبا كاراس أسقف المحلة هو رابع أسقف داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توفي متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ سبقه وفاة كل من: «الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية».

من هو الأنبا كاراس أسقف المحلة؟

والأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، من مواليد 10 ديسمبر 1958، وترهبن أولًا في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا عام 1982، ثم انتقل إلى دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط، وفي سنة 1991 صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوس حتى تاريخ رسامتهُ أسقفًا في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

والأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، حاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

ومن مفارقات القدر إنه جرى تجليس الأنبا كاراس في إيبارشية المحلة، في ذات اليوم الذي جرى فيه تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وهو من توفى في مايو الماضي متأثرًا بإصابته بكورونا.