تفاصيل معرض الشارقة الدولي للكتاب.. الموعد والضيوف والفعاليات

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، عن ضيوف وفاعليات معرض الشارقة للكتاب في دورته الأربعين والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل، وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أبرز الفاعليات والضيوف.

-يشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام نخبة من ألمع الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية، يشتركون في إحياء فعاليات وجلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة: الشاعر والفنان خالد عبدالرحمن، والكاتبة أحلام المستغانمي، والشاعر هشام الجخ، والفنان محمد صبحي، والشاعر فيصل العدواني، والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي، والدكتور مدحت العدل، والكاتب والمؤرخ معالي الدكتور علي النملة، والدكتور أحمد عمارة، وجلال برجس، والشاعر ووزير الثقافة السابق حيدر محمود، والفنان أحمد الجسمي.

إسبانيا ضيف الشرف.. 41 كاتباً ومبدعاً إسبانياً في حوار مع نظرائهم العرب

-ويتضمن برنامج إسبانيا - ضيف شرف الدورة- تقديم 25 نشاطا وفعالية ثقافية تهدف لتعريف زوّار المعرض بالثقافة الإسبانية، يقدمها 41 ضيفاً إسبانياً، حيث يشارك في البرنامج الثقافي الإسباني كل من: «خافيير جوميز ودييغو أفالوس (كُتاب سيناريو (Money Heist: La Casa de Papel، وغابي مارتينيز، وايرين سولا، فرناندو مارياس، مايتي موتوبريا، كاري سانتوس، روسيو بونيلا».

-وسيقدم نخبة من الفنانين الإسبان مسرحية غنائية بعنوان «La Caramba»، التي تدور أحداثها حول (ماريا أنطونيا فيرنانديز) التي تناول حياتها عدد من الفنانين والكتاب الإسبان في القرنين التاسع عشر والعشرين لتتحول لشخصية مميزة في تاريخ الفن الإسباني.

فعاليات الطفل

-يقدم المعرض هذه العام 355 فعالية وعرضاً وورش عمل تتناول مواضيع متنوعة تخص الأطفال، بمشاركة متخصصين من 9 دول.

80 عرضاً تتوزع بين المسرحيات والعروض الراقصة والسيمفونيات الغنائية

-ينظم المعرض خلال هذه الدورة، 80 عرضاً تتوزع بين المسرحيات، والعروض الراقصة، والعروض المتنقلة، والسيمفونيات الغنائية، يقدمها مشاركون من 9 دول.

- العروض المسرحية: مسرحية «الأرانب» الكويتية، التي يشارك فيها بدر الشعيبي، وفهد البناي، وهنادي الكندري، وفهد الصالح، وغرور صفر، وأحمد بن حسين.

المعرض يستقبل الطلاب من جميع المراحل الدراسية طوال أيامه

-يفتح المعرض أبوابه لطلبة المدارس والجامعات بالإمارات في هذه الدورة، حيث سيستقبل الطلاب من جميع المراحل الدراسية على مدار 11 يوماً، وذلك بنسبة حضور تصل لـ 80% من الزيارات المقررة يومياً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وسيتم تفعيل خاصية التسجيل المسبق لكل المدارس الراغبة في زيارة المعرض.

- سيتم تنظيم العديد من الزيارات للمدارس والجامعات في جميع إمارات الدولة، يشارك فيها نخبة من الكتاب، ضيوف المعرض.

ركن الطهي.. 10 طهاة وخبراء يقدمون 35 فعالية

كما سيشهد ركن الطهي تنظيم 35 فعالية يقدمها 10 طهاة وخبراء من 9 دول، أبرزهم الأمريكية-الكورية جودي جو، وشرسون ليام من ماليزيا، ومن الهند كونال كابور، ومن لبنان لينا سعد.

منصة التواصل الاجتماعي.. أكثر من 11 ورشة عمل متخصصة

-يقدم المشاركون في منصة التواصل الاجتماعي بالمعرض، أكثر من 11 ورشة عمل متخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتناول مواضيع متنوعة، تشمل: توجهات وتحديثات منصات التواصل الاجتماعي، وكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها، ومن أبرز المشاركين نذكر: عمر مسكون، محمد طارق، هديل مرعي.

-يقدم الركن سلسلة ورش عمل ودورات تدريبية للرسامين والمصممين والمخرجين على مدار 3 أيام، تهدف لتعزيز خبراتهم، وتجاربهم وقدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

فعاليات خارجية

- وستشهد هذه الدورة تنظيم فعالية ثقافية خارجية تقدمها دولة كندا بعنوان «قلبُ رحال»، والتي تتضمن معرضا يحتفي بـ 35 سنة من الحياة الأدبية للكاتب الكندي ذي الأصول الهاييتية (داني لافريير)، حيث سيقدم المعرض 7 عروض تفاعلية مختلفة مستوحاة من 3 روايات مصورة للكاتب.

520 ناشراً من مختلف أنحاء العالم في «مؤتمر الناشرين»

- كما يحتضن المعرض الدورة 11 من «مؤتمر الناشرين»، الذي يستضيف نخبة من العاملين والمتخصصين في قطاع النشر، للوقوف على أهم القضايا التي تعنى بالنهوض بهذه الصناعة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، على امتداد ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

- تأتي الدورة الـ 11 بمشاركة 520 ناشراً، منهم 201 عربي، 319 أجنبياً، و35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، يقدمون 8 جلسات، و3 لقاءات تعريفية تجمع الناشرين.

200 متخصص ومكتبي من 20 دولة في «مؤتمر المكتبات»

-وأعلنت الهيئة عن إقامة الدورة الثامنة من مؤتمر المكتبات بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية، خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة، حيث ستعقد عددا من الجلسات الخاصة بالمؤتمر على أرض الواقع، وأخرى (عن بعد) عبر منصة (زووم)، بمشاركة 17 متحدثاً من 10 دول، يناقشون سلسلة مواضيع حول مستقبل المكتبات تحت شعار «معاً نحو المستقبل»، بحضور 200 متخصص ومكتبي من 20 دولة.

جديد معرض الشارقة.. قمة دولية للمكتبات وتطبيق إلكتروني خاص

- وأعلنت الهيئة عن استضافة «قمة المكتبات الوطنية»، التي ستعقد يومي 8 و9 نوفمبر، تحت شعار «الحضور، التفاعل، والتأثير»، بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 20 مكتبة وطنية من مختلف أنحاء العالم.

-كما ستشهد دورة هذا العام من المعرض، إضافة مميزة تتمثل في إطلاق تطبيق يحمل اسم «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، يمكن تحميله من على متجري «بلاي ستور» و«آبل ستور»، ويسمح بالاطلاع على برنامج المعرض من جلسات وورش عمل وعروض، بالإضافة إلى الناشرين المشاركين والكتب المعروضة؛ كما يوفر خاصية تنبيه المستعمل باقتراب توقيت الفعاليات التي يريد المشاركة فيها.

إجراءات احترازية.. الطاقة الاستيعابية للمعرض 80%

-وسيشهد المعرض حزمة إجراءات احترازية، تشمل إجراءات ذاتية على زوّار المعرض والمشاركين فيه اتباعها، وتتضمن التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى الإرشادات التنظيمية التي تشمل تحديد الطاقة الاستيعابية للمعرض بـ 80% فقط، وتوزيع المتطوعين على مداخل ومخارج القاعات لإرشاد الجمهور.

-كما تشمل الإجراءات توفير الأقنعة، والمعقمات اليدوية وأجهزة تعقيم للكتب، إلى جانب توزيع الكاميرات الحرارية على المداخل، وتحديد 4 بوابات للدخول والخروج، كما تم تحديد مدخل خاص للطلاب، ومواقف خاصة لنزولهم وصعودهم، وتحديد مسارات للزوّار.