وزيرة الثقافة: مصر تشارك في معرضي الشارقة وتونس للكتاب

وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022 .

عبد الدايم: الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية

قالت عبد الدايم إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات وحوار الحضارات وأوضحت أن الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية، مشيرة إلى أهمية التبادل الفكري في تشكيل الوعي الإنساني والسمو بالوجدان وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.

وشهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم في أول أكتوبر الجاري افتتاح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، والذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذى يقام فى واجهة الرياض وياتى تحت شعار «وجهة جديد، وفصل جديد».

ومن بين قطاعات وزارة الثقافة التي تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي. ويشارك المركز بمجموعة كبيرة من إصداراته من بينها يقدم المركز القومي للترجمة مجموعة من أحدث وأهم إصداراته منها: «مثنوي، تاريخ شعبي للعالم، شرح الثورة الفرنسية، السعي وراء المجد، تاريخ البحث النقدي للعهد القديم، أفريقيا الحاضر والمستقبل، نور من الشرق، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ العرب العام، الصين في عشر كلمات، ناصر، ميشيل فوكو، الحج إلى نجد، الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة، تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، مذكرات زوجة ديستويفسكي».