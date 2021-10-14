الضرائب تنفي مراقبة حسابات اليوتيوبرز والبلوجرز بالبنوك: مش من حقنا

كشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب حقيقة ما تردد عن شروع المصلحة في إصدار قانون لمعرفة حسابات اليوتيوبرز والبلوجرز من البنوك، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر».

وأكد «الجيار»، على أنه ليس من حق مصلحة الضرائب الاطلاع على حساب أي شخص بالبنوك، مشددًا على احترام قانون البنك المركزي رقم 144 لعام 2020.

الجيار: كل قناة على يوتيوب لديها تقرير بالأرباح

وأشار أن مصلحة الضرائب تسعى للحصول على معلومات حول اليوتيوبرز والبلوجرز، دون الرجوع لحسابات البنوك نهائيًا، نافيًا ما تردد عن طلب مصلحة الضرائب لتعديل تشريعي للكشف عن سرية حسابات البنوك.

وأكد «الجيار»، على احترامه لقانون البنك المركزي الذي يقضي بسرية بيانات العملاء، «لينا مصادر أخرى نقدر نحصل على البيانات الخاصة باليوتيوبر والبلوجر».

وأكد أن المصلحة تجمع المعلومات حول اليوتيوبرز والبلوجرز في الوقت الحالي، وستستدعيهم للمصلحة، وستعرض عليهم حجم الأعمال الخاص بهم من المعلومات التي جمعوها في مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن كل قناة من قنوات اليوتيوب لديها تقرير لأرباح مقدم المحتوى.

انضمام البنوك للفاتورة الإلكترونية

ولفت «الجيار»، إلى أنه تم إعلان برتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر حول إطلاق الفاتورة الإلكترونية، لافتًا أنه من البنود الأساسية في البرتوكول هو الحفاظ على سرية بيانات العملاء.

وأشار أنه تم إلزام البنوك بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن كل البنوك ستسجل في المنظومة، وأنها ستقبل فواتير الشراء الإلكترونية بعد التسجيل لموقع المنظومة الخاصة بالفواتير الإلكترونية.