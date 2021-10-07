«الضرائب» تصدر قرارًا هامًا بشأن الممولين

أعفت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.

وذكرت المصلحة، في بيان رسمي، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية؛ لعقد اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين؛ لتذليل الصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.

إعفاء الممول من سداد 30% من مقابل التأخير

وأشارت إلى أن خلال هذه الاجتماعات التي تُعقد بشكل أسبوعي، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

لا نية للتجاوز عن مقابل التأخير

ودعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين، للاستفادة من القانون رقم (16) لسنة 2020، مؤكدة عدم وجود نية لديها أو لدى وزارة المالية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.