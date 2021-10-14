حمدي النقاز يصل جدة لبدء مسيرته مع الأهلي السعودي (فيديو)

وصل صباح اليوم ، التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، إلى مطار جدة، استعدادًا لبدء مسيرته رفقة الأهلي السعوي، بعد انتقاله الحر للنادي عقب أزمة الزمالك بشأن إيقاف القيد لفترتين مقبلتين مما تسبب في رحيل اللاعب عن النادي والذي رفض أن يتواجد رفقة أي ناد آخر بالدوري المصري حسبما ذكر أنيس بن ميم محام اللاعب.

ونجحت إدارة النادي الأهلي السعودي في قيد «النقاز»، بدلا من اللاعب الصربي الذي تعرض لإصابة سيغيب بسببها لفترة طويلة، وتنص لوائح الاتحاد السعودي بأنه يسمح للفرق استبدال اللاعب المصاب لفترة طويلة بلاعب آخر حتى بعد انتهاء فترة القيد.

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