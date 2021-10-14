خلعته وعاشت معه دون علمه.. موظف يكشف خيانة زوجته بالصدفة

«اتفاجئت بولادي بيحكولي إن فيه واحد من غير هدوم بيمشي في الشقة وإحنا عاوزين نقعد براحتنا لأن ماما بتحبسنا في الأوضة».. لم يدر «أحمد» الشاب الثلاثيني أن الكلمات السابقة التي سمعتها أذناه من أطفاله «عمار» و«مريم» ستحسم مصير حياته الزوجية بعد أن كشفت له الصدفة خيانة زوجته مع أحد الأشخاص داخل منزله الموجود بأحد مناطق القاهرة.

10 سنوات زواج

سرعان ما أقدم الشاب على شراء كاميرات مراقبة، تلك الوسيلة التي خطرت على ذهنه لتساعده في كشف ما سمعه من أطفاله بخيانته على يد زوجته التي تزوجها عن حب منذ 10 سنوات وأنجب منها، حتى شاهد أحد الأشخاص يدخل شقته في أواخر الليل مرتديا بدلة، وكمامة ورصد ما حدث داخل غرفته التي رصدتها الكاميرات: «لقيته بيعطيها فلوس وأخدتها منه ودخلت حجرة ورجعت تاني، وأقاموا علاقة في الصالة وكل دا وأنا شايفه صوت وصورة».

لم يستطع الزوج تحمل الصدمة بعد رؤية زوجته بين أحضان شخص مجهول داخل منزله، وهاتفها تلفونيًا أنه سيسافر إلى منطقة بعيدة للعمل هناك كمأمورية لوظيفته، وبعد عودته انتظر أسفل منزله لساعات طويلة حتى شاهد من خلال الكاميرا أعز أصدقائه وهو يدخل شقته في آخر الليل.

كاميرا مراقبة

على الفور هرع الزوج إلى شقته وكسر الباب ليجد أطفاله في صالة الشقة، ويجد زوجته وصديقه في غرفة الأطفال بملابسهما؛ ويصدم الشاب المسكين في صديقه وزوجته ويبدأ في الصراخ عليهما وهو في حالة يرثى لها؛ ثم يخبر زوجته: «أنا مش عايز منك حاجة بس اتنازليلي عن الولاد»؛ لترفض الزوجة وتحاول التهجم عليه ليقيدها وعشيقها بحبل ثم يطلب النجدة.

وعندما حضرت رجال الأمن، التي اصطحبتهما إلى قسم الشرطة، هنا اكتشف الصدمة أن زوجته، قامت برفع دعوى خلع ضده منذ 12 شهرا: «ما كنتش مصدق اللي بيحصل قدامي.. كأنه مشهد في الدراما لما ذهبنا القسم وكلمت والدتها عشان تيجي وقولتلها بنتك غلطت وهي في القسم لقيتها بصتلي.. وقالتلي: أنت اللي ضربتها؟.. طيب على فكرة هي مش مراته هما متطلقين وخلعاه بقالها سنة ومش من حقه إنه يقول إنها بتخونه»، الحديث تحول لمشادة كلامية بين ضابط الشرطة والزوجة، التي أكدت له أنها تم تطليقها بحكم محكمة دون علمه.

الزوجة والعشيق والزوج في الحجز

يضيف الزوج قائلاً لـ«الوطن»: «اتحجزنا أنا وهي وعشيقها وتاني يوم الصبح تم عرضنا على النيابة وطلعوا قسيمة الخلع من شهر 1 الماضي، وكل دا ووالدتها عارفة إنها عايشة معايا في الحرام، ورجعنا تاني للحجز، واكتشتفت إنها حررت محضرًا بأنني اعتديت على طليقتي بالضرب وإني قمت بكسر الشقة.. وأشقائها بيهددوني بالقتل»، مضيفًا: «فوجئت إني مضحوك عليا في سنها، وإنها أكبر مني بـ4 سنين لأنها مواليد 79 وأنا ماكنتش أعرف كل دا، يعني مضحوك عليا في كل حاجة».

دعوى خلع

وتابع الزوج: « كنت موفرلها كل حاجة اللي كانت بتطلبه كان موجود، الشقة ماكنش ناقصها أي حاجة.. ويوم مقابلة المحامي الذي قام بكتابه عقد الشقة منذ 5 سنوات، قال لي إنها أقامت دعوى الخلع عشان ترجع معاش والدها وإن الناس كلها فاهمة إني أنا بروح الشقة بشوف أولادي وبمشي».