خريطة التوزيع المكاني للنشاط الزلزالي في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دليلا استرشاديا لمواجهة مخاطر الزلازل بالمحافظات المختلفة، والتي من بينها دليل توزيع أماكن النشاط الزلزالي في مصر، والتي من بينها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد من أكثر المناطق الزلزالية النشطة، والتي يصل مستوى النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط أو فوق المتوسط، وتؤثر مباشرة على مدن الساحل الشمالي والإسكندرية ورشيد ودمياط ويصل إلى اجزاء من الدلتا ونهر النيل، «زلزال عام 1955 بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر وشهر به سكان مصر كلها وأحدث دماراً محدودا في مدن الإسكندرية والبحيرة وبعض مناطق الدلتا وأدى إلى مقتل 22 شخصا».

مناطق النشاط الزلزالي في مصر

وأوضح الدليل أيضا، أن منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، من الأماكن التي تشهد النشاط الزلزالي في مصر، حيث يصل مستوى النشاط الزلزالي بها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية، كما أنها تؤثر على مناطق محافظات القناة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والمناطق المحيطة بالخليج والدلتا، بجانب وجود مناطق أخرى تعتبر من الأماكن الشطة بالزلازل كمنطة دهشور جنوب غرب القاهرة الكبرى، ويحدث بها نشاط زلزالي متوسط ويقع على بعد 35 كيلومتر جنوب غرب القاهرة.

منطقة أبو زعبل من المناطق النشطة بالزلازل في مصر

وتابع الدليل أيضا في الكشف عن الأماكن النشطة بالزلازل والتي جاءت في مكمن أبوزعبل «الخانكة» شمال شرق القاهرة، ويحث بها نشاط زلزالي متوسط ودون متوسط، ويقع على بعد 35 كم شمال شرق القاهرة وتشمل الخانكة وأبوزعبل.

مكامن الزلازل في جنوب مصر، وهي الأقل نسبيا عنها في الشمال ويتأثر بمجموعة من بؤر الزلازل المتفرقة على امتداد وادي النيل جنوباً.