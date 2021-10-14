رئيس مدينة مرسى مطروح: 140 خدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي المتنقل

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الخدمات المقدمة للجماهير من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة في الشوارع، ومنها شارع المحطة وسط المدينة كخدمة تكنولوجية جديدة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

140 خدمة يومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي المتنقل بمطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات صحفية على هامش متابعته للمراكز المتنقلة، اليوم، إن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة، تؤدي يوميا ما يزيد على 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي بالمدينة، حيث تشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السداد من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

ربط المراكز التكنولوجية المتنقلة في مطروح مع المركز الرئيسي

وأضاف رئيس المدينة إن تلك المراكز المتنقلة مزودة بوسيلة رقابة متصلة مع المركز الرئيسي مباشرة لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية، لافتا إلى تجهيز المركز المتنقل بجميع الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، والعاملين المتخصصين وأجهزة حاسب آلي وطابعات متعدددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، وتعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، والدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير تسهيلًا واختصاراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح أن المركز التكنولوجي المتنقل نجح في تقديم خدمات عديدة للمواطنين في مدينة مرسى مطروح.