معلومات عن المركز التكنولوجي المتنقل بالقليوبية.. «خدمتك في 10دقائق»

«خدمتك في 10 دقائق» شعار ترفعه سيارات المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة القليوبية؛ لتقديم خدمات الوحدات المحلية بالقليوبية بالتعاون والتنسيق بين محافظة القليوبية ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، والتي دخلت حيز التنفيذ بالمحافظة منذ عدة أشهر في 2021، ويأتي ذلك في إطار خطة واستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتضاف هذه الخدمة إلى سجل الخدمات التي توفر «حياة كريمة» للمواطنين.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المركز التكنولوجي المتنقل بالقليوبية؛ لتقديم خدمات المحليات في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

دعم القليوبية بسيارتين للمركز التكنولوجي المتنقل

وفي إطار نشر خدمة المراكز المتنقلة لخدمات المحليات، جرى دعم محافظة القليوبية بسيارتين متنقلة كمنافذ خدمات إلكترونية؛ لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة والأماكن الأكثر ازدحامًا؛ لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، وتقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين، وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات

مميزات المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المحليات بالقليوبية

يعد المركز التكنولوجي المتنقل بالقليوبية خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، حيث أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط و التنمية المحلية من خلال خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية.

وتساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن من خلال كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تجهيزات سيارات المركز التكنولوجي المتنقل بالقليوبية

وتم تجهيزالمركز التكنولوجي بالقليوبية بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد للمواطنين، وكبار السن مع ربطها تكنولوجيا بالمحافظة، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل.

كما تم بناء قدرات الكوادر البشرية التي ستكون مسؤولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وتعد السيارة المتنقلة والتي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة؛ لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين منافذ للتدخل في المناطق الساخنه والمؤدحمة لإنجاز مصالح المواطنين، لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

وتعد أحد المحاور الرئيسية؛ لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات المحليات مزوده بمقاعد انتظار

وتضم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات المحليات، بالقليوبية مقاعد؛ لانتظار المواطنين داخل السيارة ورامب لذوي الاحتياجات الخاصة ونظام مراقبة تليفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة، ووحدة ترتيب دورة خزينة وماكينة الدفع الإلكتروني «pos»، وحاسبات آلية ولاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات.