مروان: ننفذ خطة طموحة وجادة لتطوير منظومة العدالة

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى محكمة طوخ الجزئية التابعة لمحكمة شمال بنها الإبتدائية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ورئيس محكمة استئناف طنطا ورؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه فى غصون شهر لن يسمح بدخول المنشآت التابعة للوزارة دون شهادة تطعيم لقاح كورونا أو شهادة لتحليل pcr، وأن التطوير الذى يقودة الرئيس عبدالفتاح السيسى بكافة المجالات، وطالب بالمحافظة على التطوير وما تم من إنجازه والحفاظ على المال العام والمظهر الحضارى للصروح القضائية.

وأضاف أن هناك آليات جديدة لإقامة الدعاوى منها تقديمها عن بُعد ويجب تشجيع التطوير وتطبيق ما تم تنفيذه من تسهيلات وخاصة التطوير التقني الذي تم بالمحاكم، موضحا أن الوزارة تنفذ خطة طموحة وجادة لتطوير منظومة العدالة وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة أو تطوير القائم منها وميكنته، مؤكدا الانتهاء من تطوير 329 محكمة و230 مقر للشهر العقاري وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية فى مصر وخطة الدولة للتحول الرقمي والتيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

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«الهجان»: العدالة الناجزة أساس التنمية

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن أعمال التطوير التي شهدتها المحكمة تعد نقلة نوعية وإضافة كبيرة لمركز ومدينة طوخ لما تمثله من توفير الخدمات للمواطنين بمستوى جيد خاصة أن المحكمة تم دعمها بالنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المتقاضين وتقديم خدمات جيدة.

المحكمة الجديدة على مساحة 6 آلاف متر

ويقع مبنى المحكمة على مساحة 6 آلاف متر مربع ويتكون من دور أرضي يشمل قاعة للجلسات ومكاتب إدارية ودور أول علوي للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية ومبنى ملحق لمحكمة الأسرة والمبنى منشأ منذ أكثر من 60 عاما ولم يتم تطويره من ذلك الوقت.

«قاسم»: القضاء رسالة شامخة

وأوضح المستشار ربيع قاسم نائب وزير العدل لشئون المحاكم ومكاتب التوثيق العقاري، أن رسالة القضاء رسالة شامخة تستوجب توفير المناخ المناسب للقاضي والمتقاضي للبت في القضايا، مشيرا إلي أن المستشار عمر مروان وزير العدل منذ توليه مهام الوزارة أولى تطوير المحاكم اهتماما كبيرا فضلا عن رفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات لتطوير منظومة العمل القضائي، لضمان بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.