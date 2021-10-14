وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، مبنى محكمة طوخ بعد تطويره، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وتأتي أعمال تجديد المبنى بحسب بيان عن وزارة العدل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين، واستراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور

وشهد وزير العدل، افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

وفي ختام اللقاء، هنأ الوزير، القضاة ببدء العام القضائي، وحثّهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين في المحكمة ووجّههم بحسن معاملة المواطنين.